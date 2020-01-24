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К каким соцсетям и сайтам россияне получат бесплатный доступ

, 11:51 Эфирная новость 53

Минкомсвязи составило перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны с 1 марта 2020 года даже при нулевом балансе на счету.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Valentin Wolf; 5-tv.ru

Россияне получат бесплатный доступ к целому ряду интернет-сервисов. Предварительный перечень сайтов составили в Минкомсвязи.

Помимо почтовых сервисов и портала госуслуг, пользователи смогут общаться в соцсетях. Таких как ВКонтакте и «Одноклассники». Использовать их можно будет даже при нулевом балансе счета за интернет.

Подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» поручил президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию.

В Минкомсвязи пояснили, что список бесплатных сайтов еще будет дополняться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВКонтакте и сервис Worki объявили о запуске платформы для проведения собеседования.

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