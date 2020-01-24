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«Малышка на миллион»: Лобода в бикини восхитила поклонников роскошной фигурой

, 13:19 | Валентин Черников Фото 371

Певица отдыхает вместе с дочерью и матерью в Мексике и делится с фанатами снимками невероятной красоты.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Фотосессия Светланы Лободы в голубых волнах взбудоражила ее фолловеров. Звезда опубликовала в Instagram серию снимков из Мексики. Там певица с начала января отдыхает с матерью и дочерьми. На какое-то время она прилетала в Москву по работе и вскоре вновь вернулась к родным.

На снимке Лобода стоит по колено в воде, обдуваемая прохладой Тихого океана. На ней открытый серебристый купальник.

Instagram @lobodaofficial

Фанаты отметили, что певица выглядит великолепно. Снимки с разных ракурсов не оставили у пользователей сомнения: перед ними не фотошоп. 37-летняя мама двух детей вновь подтвердила, что готова посоревноваться в стройности с юными девушками.

«Малышка на миллион»;

«Света, вы превосходны»;

«Шикарное тело»;

«Это вообще законно: быть такой красивой?»

«Большой океан, для большего человека», — оценили поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело.

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