  1. Пятый канал
  4. «Ну и ноги, Света!» — Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело

«Ну и ноги, Света!» — Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело

, 9:11 | Валентин Черников Фото 151

Певицу в откровенном наряде сравнили с греческой богиней.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Фотосессия Светланы Лободы посреди тропических зарослей покорила поклонников артистки. Звезда разместила в Instagram два снимка, где предстала в белом балахоне на голое тело. Чувственные фото она сопроводила проникновенными строчками Владимира Высоцкого в преддверие дня рождения классика: «Я дышу — и значит, я люблю. Я люблю — и, значит, я живу».

Instagram @lobodaofficial

В комментариях фанаты не раз сравнили Лободу с греческой богиней и амазонкой. Помимо белого одеяния экзотический образ подчеркивают длинные серьги-ракушки, перевязанная на запястье веревочка и уложенные назад волосы. На этот раз Светлана отказалась от фирменной челки, и фолловеры посчитали это верным решением.

«Ну и ноги, Света!»;

«Амазонка»;

«Божественно красиво»;

«Настоящая Афродита»;

«Ну вы, конечно, шикарная дамочка!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

9:36
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
9:34
Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа
9:21
Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео
9:11
«Ну и ноги, Света!» — Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело
9:01
Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность
8:52
«Тебе даже вагончик идет»: Самбурская снялась на перроне в стильном образе

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]