Фотосессия Светланы Лободы посреди тропических зарослей покорила поклонников артистки. Звезда разместила в Instagram два снимка, где предстала в белом балахоне на голое тело. Чувственные фото она сопроводила проникновенными строчками Владимира Высоцкого в преддверие дня рождения классика: «Я дышу — и значит, я люблю. Я люблю — и, значит, я живу».

Instagram @lobodaofficial

В комментариях фанаты не раз сравнили Лободу с греческой богиней и амазонкой. Помимо белого одеяния экзотический образ подчеркивают длинные серьги-ракушки, перевязанная на запястье веревочка и уложенные назад волосы. На этот раз Светлана отказалась от фирменной челки, и фолловеры посчитали это верным решением.

«Ну и ноги, Света!»;

«Амазонка»;

«Божественно красиво»;

«Настоящая Афродита»;

«Ну вы, конечно, шикарная дамочка!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.