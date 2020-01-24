Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах

Десятки аварий, гололед на дорогах и оборванные линии электропередачи. Первый в этом году снегопад парализовал Петербург. В соседней Ленинградской области из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

А вот так выглядят трассы Новосибирска. Метель привела к многочисленным авариям на междугородних направлениях. Отменены десятки автобусных рейсов.

А это Ярославль. На покрытой льдом дороге столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. Один человек погиб, 16 пострадали. Пятеро из них доставлены в больницы.

В Алтайском крае уже несколько суток трассы и вовсе перекрыты. Проехать по сугробам сейчас можно разве что на тяжелой технике, или на санях, запряженных лошадьми. Так спасатели и медики добираются до отдаленных районов. В ближайшее время погода не улучшится. Местные власти увеличили число вагонов в поездах для тех, кому недоступны автобусные маршруты.

«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели на юге России. В Крыму, Краснодарском крае и в республике Адыгея ожидается сильный ветер, метели и сход лавин в горных районах. Спасатели просят туристов не забывать о мерах безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада.