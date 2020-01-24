Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына

Сын известной советской и российской актрисы Раисы Рязановой умер на 52-м году жизни. Единственный наследник звезды фильма «Москва слезам не верит» Данила Перов внезапно скончался во сне из-за оторвавшегося тромба.

Церемония прощания с актером прошла в столичном театре «Содружество актеров Таганки». В какой-то момент Раисе Ивановне стало плохо у гроба наследника. Она не могла сдержать слез и что-то говорила, обращаясь к сыну, пишет «Дни.ру».

Родственники обмахивали ее веером, отпаивали водой и давали успокоительное. У входа в театр дежурила бригада скорой помощи.

«Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли», — сказал близкий друг Перова.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» — актер Данила Перов.