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Выброшенная нога «привела» полицию к преступнику

, 6:15 | Марина Неруцких 38

Жестокое убийство произошло в казахстанском Жезказгане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, dirk enters, Edmund D. Fountain/Tampa Bay Tim; Известия / Александр Казаков

Казахстанская полиция раскрыла дело об убийстве благодаря лени злоумышленника, не ставшего прятать ногу после жестокой расправы над другом.

Как сообщает портал NUR.kz, дружеская посиделка двух хороших знакомых в Жезказгане закончилась кровавой драмой. Как следует из материалов дела, двое мужчин распивали спиртные напитки. В процессе застолья гость попросил хозяина квартиры позвать в компанию девушку, однако получил отказ. Тогда оскорбленный друг начал попрекать товарища в неблагодарности, напоминая о своей помощи в трудоустройстве, а также о том, что дает последнему деньги на покупку алкоголя и наркотических веществ. Словесных аргументов гостю показалось мало и он ударил хозяина квартиры кулаком в лицо.

В ответ мужчина схватился за нож и нанес несколько ударов обидчику, один из которых оказался смертельным.

Убийца, недолго думая, расчленил тело жертвы и поспешил избавиться от улик.

Пакеты с частями тела преступник закопал в двух разных местах — на берегу Кенгирского водохранилища и возле магистральных тепловых сетей. По какой-то причине ни в один из пакетов со страшным содержимым не попала нога убитого товарища, ее злоумышленник поленился «хоронить» и просто выбросил на берегу водохранилища. Конечность обнаружили прохожие, и вскоре полиция вычислила убийцу.

Решением суда Карагандинской области подсудимый был приговорен к 14 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме для особых преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ноги расчлененной девушки обнаружили в реке Мойке.

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