Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке

Водолазы обнаружили пакет с останками аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, по обвинению в убийстве которой арестован доцент университета Олег Соколов. Как сообщил источник 5-tv.ru, в пакете были найдены ноги девушки. Их принадлежность погибшей достоверно установит экспертиза.

В убийстве Ещенко обвиняется историк Олег Соколов. В ходе допроса он признался, что застрелил аспирантку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. Предварительно, мужчина состоял в романтических отношениях со своей жертвой.

Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в центре психиатрии имени Сербского в Москве. Накануне он переведен из петербургского СИЗО «Кресты» в московскую «Бутырку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз.