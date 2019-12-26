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  4. Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке

Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке

, 16:47 | Карина Бернтгольц 917

Пакет с останками аспирантки СПбГУ нашли в воде возле Юсуповского дворца.

Фото: Facebook@Anastasia Eshchenko

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 131

Водолазы обнаружили пакет с останками аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, по обвинению в убийстве которой арестован доцент университета Олег Соколов. Как сообщил источник 5-tv.ru, в пакете были найдены ноги девушки. Их принадлежность погибшей достоверно установит экспертиза.

В убийстве Ещенко обвиняется историк Олег Соколов. В ходе допроса он признался, что застрелил аспирантку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. Предварительно, мужчина состоял в романтических отношениях со своей жертвой.

Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу в центре психиатрии имени Сербского в Москве. Накануне он переведен из петербургского СИЗО «Кресты» в московскую «Бутырку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 131
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