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«Девушка мечты!» — грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини

, 10:36 | Василий Заика 1 312

Английская фитоняшка поделилась с подписчиками очередным откровенным снимком.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель Деми Роуз, известная пользователям сети как «британская Кардашьян», в своем аккаунте в Instagram выложила очередное фото, на котором сексуально позирует, лежа на покрывале.

Судя по снимку, грудь 24-летней знаменитости едва умещается в мини-бикини. На лице Деми Роуз выразительный макияж.

Многочисленные фанаты аппетитной красотки каждый раз стараются найти новые слова для выражения эмоций от увиденного в комментариях на ее странице. Некоторые пользователи, по-видимому, перенасытившись откровенными кадрами, уже начали повторяться.

Instagram @demirosemawbyInstagram @demirosemawby.

«Великолепно! Очень милая!»

«Девушка мечты!»

«Какая грудастая красотка!»

«Слишком ярко!» — пишут поклонники на странице Деми Роуз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката. Деми Роуз искала на калифорнийском пляже Джеймса Бонда.

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