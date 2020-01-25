Модель Деми Роуз, известная пользователям сети как «британская Кардашьян», в своем аккаунте в Instagram выложила очередное фото, на котором сексуально позирует, лежа на покрывале.

Судя по снимку, грудь 24-летней знаменитости едва умещается в мини-бикини. На лице Деми Роуз выразительный макияж.

Многочисленные фанаты аппетитной красотки каждый раз стараются найти новые слова для выражения эмоций от увиденного в комментариях на ее странице. Некоторые пользователи, по-видимому, перенасытившись откровенными кадрами, уже начали повторяться.

Instagram @demirosemawby.

«Великолепно! Очень милая!»

«Девушка мечты!»

«Какая грудастая красотка!»

«Слишком ярко!» — пишут поклонники на странице Деми Роуз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката. Деми Роуз искала на калифорнийском пляже Джеймса Бонда.