Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката

Известная своими пышными формами и тонкой талией модель Деми Роуз, получившая прозвище «британская Кардашьян» заворожила пользователей Instagram фото в красном бикини в лучах заката. Снимок сделан на пляже калифорнийского городка Лагуна-Бич.

«Кто-нибудь видел мистера Бонда? Спрашиваю для друга», — подписала Роуз фотографию.

Instagram @demirosemawby

Поклонники в комментариях отмечают необычный свет, подчеркивающий крутые изгибы тела 24-летней красотки из Бирмингема.

«Божественно красивая и чувственная!»

«Идеальное тело, детка!»

«Ты самая красивая Роза во всем мире!»

«Вы обязательно должны быть следующей девушкой Бонда».

«Леди в красном, я люблю тебя!» — пишут фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Деми Роуз заставила мужчин свернуть шеи, появившись на пляжной вечеринке в полупрозрачном наряде без белья.