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«Секси»: Лобода прокомментировала образы «золотого» состава «ВИА Гры»

, 15:22 | Василий Заика 128

Певица показала подписчикам совместный архивный снимок с Верой Брежневой и Надеждой Грановской.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода на своей странице в Instagram в разделе сторис поделилась с подписчиками архивной фотографией. На снимке, сделанном предположительно в 2004 году, изображена сама знаменитость и ее коллеги по «золотому» составу «ВИА Гры» — Вера Брежнева и Надежда Грановская в образах «того» времени, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Секси. Вот это Style», — подписала фото Светлана Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Стоит отметить, что знаменитости действительно мало узнаваемы на этом фото. Надежда Грановская позирует в голубом платье с цветочным принтом. Светлана Лобода и Вера Брежнева, в свою очередь, одеты в мини-юбки, подчеркивающие их длинные стройные ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода в бикини восхитила поклонников роскошной фигурой. Певица отдыхает вместе с дочерью и матерью в Мексике и делится с фанатами снимками невероятной красоты.

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