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Екатерина Климова показала, как превращалась из маленькой девочки в зрелую женщину

, 15:43 | Светлана Александрова 230

В день своего 42-летия актриса поделилась с поклонниками коллажем из фотографий разных лет.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова 24 января принимала поздравления с днем рождения. На ее странице в Instagram появилось множество пожеланий успехов и личного счастья от коллег и поклонников. Сама же звезда к своему 42-летию с помощью специальной программы смонтировала ролик, в котором показала, как из маленькой девочки с пухленькими щечками превращалась в обаятельного подростка, красивую девушку и, наконец, в зрелую женщину и известную актрису. При этом Климова благодарит маму и мир.

Как пишет Teleprogramma.pro, сейчас Климова отдыхает на Бали с подругой Татьяной Лютаевой и всеми своими детьми. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть 17-летняя дочь Елизавета. От актера Игоря Петренко Климова родила двоих сыновей: Матвею уже 13 лет, Корнею — 11. В браке с актером Гелой Месхи актриса родила дочь Беллу. Осенью девочке исполнилось четыре года.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в одном из интервью Екатерина Климова объяснила, почему распались все три ее брака.

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