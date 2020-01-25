Екатерина Климова показала, как превращалась из маленькой девочки в зрелую женщину

Актриса Екатерина Климова 24 января принимала поздравления с днем рождения. На ее странице в Instagram появилось множество пожеланий успехов и личного счастья от коллег и поклонников. Сама же звезда к своему 42-летию с помощью специальной программы смонтировала ролик, в котором показала, как из маленькой девочки с пухленькими щечками превращалась в обаятельного подростка, красивую девушку и, наконец, в зрелую женщину и известную актрису. При этом Климова благодарит маму и мир.

Как пишет Teleprogramma.pro, сейчас Климова отдыхает на Бали с подругой Татьяной Лютаевой и всеми своими детьми. От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть 17-летняя дочь Елизавета. От актера Игоря Петренко Климова родила двоих сыновей: Матвею уже 13 лет, Корнею — 11. В браке с актером Гелой Месхи актриса родила дочь Беллу. Осенью девочке исполнилось четыре года.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в одном из интервью Екатерина Климова объяснила, почему распались все три ее брака.