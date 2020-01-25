К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается астероид, относящийся к группе потенциально опасных. Как сообщает ФАН со ссылкой на NASA, космическое тело, открытое в 1995 году и получившее номер 163373, 15 февраля подлетит к нашей планете на минимальное расстояние, примерно равное 15 дистанциям от Земли до Луны. Следующее сближение с ним произойдет через 55 лет.

Астероид 163373 относится к так называемым Аполлонам — это группа околоземных астероидов, орбиты которых пересекаются с земной. Многие из них имеют ненулевую вероятность столкновения с нашей планетой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гигантском астероиде Апофис, который может врезаться в Землю через несколько десятков лет. Если это произойдет, погибнут миллионы людей, считают ученые. По их расчетам, в текущем столетии существует несколько дат, когда может произойти космическая катастрофа: 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года и 13 апреля 2091 года.