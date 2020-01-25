  1. Пятый канал
  4. К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид

, 14:55 | Светлана Александрова 151

Космическое тело диаметром до километра подлетит к нашей планете на минимальное расстояние 15 февраля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, ESA, Roscosmos, Petar Petrov, Creativ Studio Heinemann

К Земле приближается астероид, относящийся к группе потенциально опасных. Как сообщает ФАН со ссылкой на NASA, космическое тело, открытое в 1995 году и получившее номер 163373, 15 февраля подлетит к нашей планете на минимальное расстояние, примерно равное 15 дистанциям от Земли до Луны. Следующее сближение с ним произойдет через 55 лет.

Астероид 163373 относится к так называемым Аполлонам — это группа околоземных астероидов, орбиты которых пересекаются с земной. Многие из них имеют ненулевую вероятность столкновения с нашей планетой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гигантском астероиде Апофис, который может врезаться в Землю через несколько десятков лет. Если это произойдет, погибнут миллионы людей, считают ученые. По их расчетам, в текущем столетии существует несколько дат, когда может произойти космическая катастрофа: 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года и 13 апреля 2091 года.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

16:00
Школьник нашел на улице «травмат» и случайно выстрелил себе в руку
15:43
Екатерина Климова показала, как превращалась из маленькой девочки в зрелую женщину
15:34
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом
15:22
«Секси»: Лобода прокомментировала образы «золотого» состава «ВИА Гры»
15:11
Путин поручил генпрокурору проверить законность приговора участнику акции 27 июля
15:05
Качиньский потребовал от России компенсаций за годы Второй мировой войны

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]