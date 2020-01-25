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«Русалка»: Наталья Рудова снялась обнаженной на дне бассейна

, 17:56 | Мия Субботина 163

Поклонники восхитились необычайно красивым кадром и шикарной фигурой звезды.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова снялась обнаженной для мужского журнала. В кадре знаменитость опустилась на дно бассейна и изящно изогнулась.

Потрясающее фото было сделано во время ее новогодних каникул на Бали. Поза артистки позволила подписчикам рассмотреть стройную фигуру артистки. Кадр Наталья опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви… и будь свободна…», — подписала пост Рудова.

Instagram @rudovanata

Поклонники восхитились необычайно красивым кадром и шикарной фигурой звезды. Некоторые фолловеры увидели сходство актрисы с Русалочкой. Снимок оценили свыше 154 тысяч пользователей, а восхищенные комментарии оставили больше 700 фанатов Натальи.

«Какая красота»;

«Да, фото бомбическое, так держать! Красоты не надо стесняться. Умница»;

«Русалка»;

«Безумно красиво»;

«Как можно поймать такой красивый момент! Фото — произведение искусства», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудова понянчила сына Тимати и Решетовой.

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«Русалка»: Наталья Рудова снялась обнаженной на дне бассейна

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