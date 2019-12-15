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«Когда уже свои будут?!»: Рудова понянчила сына Тимати и Решетовой

, 4:07 | Ниса Мурзанаева Фото 15

Поклонники атаковали 36-летнюю актрису вопросами о том, когда она сама решится на рождение ребенка.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Наталья Рудова понянчила сына рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с маленьким Ратмиром на руках. На фото артистка счастливо улыбается, глядя на малыша.

«Наконец-таки потискала это чудо-чудесное», — подписала пост знаменитость.

На фотографии, размещенной Натальей Рудовой в соцсети, лицо сына Тимати специально скрыто. Многие подписчики стали интересоваться — на кого малыш похож больше, на маму или на папу? Актриса ответила весьма дипломатично — «на обоих».

Instagram @rudovanata

Поклонники кинозвезды решили выяснить, когда же сама артистка решится на рождение ребенка. Многие фанаты отметили — с грудничком в руках кумир миллионов выглядит очень трогательно.

«Ты хорошая мама будешь!»

«Вам идет»;

«Приятное ощущение. Готова ли сама к такому маленькому счастью?»

«Вы так мило смотритесь. Когда уже свои будут?!» — написали фолловеры.

Однако подобные комментарии подписчиков 36-летняя Наталья Рудова оставила без внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Рудова не желает здороваться с Малаховым после шоу про эскорт.

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