«Когда уже свои будут?!»: Рудова понянчила сына Тимати и Решетовой

Наталья Рудова понянчила сына рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с маленьким Ратмиром на руках. На фото артистка счастливо улыбается, глядя на малыша.

«Наконец-таки потискала это чудо-чудесное», — подписала пост знаменитость.

На фотографии, размещенной Натальей Рудовой в соцсети, лицо сына Тимати специально скрыто. Многие подписчики стали интересоваться — на кого малыш похож больше, на маму или на папу? Актриса ответила весьма дипломатично — «на обоих».

Instagram @rudovanata

Поклонники кинозвезды решили выяснить, когда же сама артистка решится на рождение ребенка. Многие фанаты отметили — с грудничком в руках кумир миллионов выглядит очень трогательно.

«Ты хорошая мама будешь!»

«Вам идет»;

«Приятное ощущение. Готова ли сама к такому маленькому счастью?»

«Вы так мило смотритесь. Когда уже свои будут?!» — написали фолловеры.

Однако подобные комментарии подписчиков 36-летняя Наталья Рудова оставила без внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Рудова не желает здороваться с Малаховым после шоу про эскорт.