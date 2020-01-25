В МЧС разъяснили, за чей счет приобрели пожарную технику, вручение которой обернулось скандалом в Чувашии

В МЧС после запроса 5-tv.ru рассказали, что технику, ключи от которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вручал пожарным, приобрели за деньги из федерального бюджета по линии МЧС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Это произошло 23 января во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Там же Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных машин.
В «Единой России» уже заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов.