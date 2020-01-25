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В МЧС разъяснили, за чей счет приобрели пожарную технику, вручение которой обернулось скандалом в Чувашии

, 14:44 | Нюра Незванова 86

В ведомстве по запросу 5-tv.ru прокомментировали инцидент с главой Чувашии, который заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от служебного автомобиля.

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Фото, видео: Вконтакте @a.butenko79

В МЧС после запроса 5-tv.ru рассказали, что технику, ключи от которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вручал пожарным, приобрели за деньги из федерального бюджета по линии МЧС.

«Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 (43265) и пожарная автолестница АЛ-30 (КМАЗ-43502). Поставка осуществлена в соответствии с государственными контрактами. Источник финансирования — федеральный бюджет. Общая стоимость двух единиц — 31294897,18 рублей», — пояснили там.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Это произошло 23 января во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Там же Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных машин.

В «Единой России» уже заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов.

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