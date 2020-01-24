  1. Пятый канал
  4. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины

Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины

, 16:23 | Игорь Рязов Видео 138

Жители Чувашии и руководство МЧС РФ возмущены действиями Михаила Игнатьева. В администрации его поведение назвали шуткой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / BOL-; Вконтакте @a.butenko79

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Видео с инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что Игнатьев стоит напротив сотрудника МЧС и держит в руках ключи. Вместо того, чтобы просто передать их офицеру, глава Чувашии намерено поднимает руку в воздух. Спасатель тоже протягивает руку, но не дотягивается и подпрыгивает, чтобы забрать ключи. Сцена происходит на глазах других сотрудников МЧС, стоящих в строю.

Как уточняет сайт KP.RU, инцидент произошел в 23 января в Чебоксарах во время строевого смотра техники аварийно-спасательных служб. Во время него Михаил Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных автомобилей.

Реакция на вручение главой Чувашии ключей сотруднику МЧС

Появившееся в сети видео со строевого смотра техники вызвало шквал негодования у жителей Чувашии. Пользователи пишут в соцсетях, что нельзя было так унижать человека, который ежедневно спасает чужие жизни.

В администрации главы Чувашии поведение Михаила Игнатьева назвали шуткой. Там пояснили, что политик хорошо знаком с сотрудником МЧС, который подпрыгнул за ключами от пожарной машины, пишет «ПолитЭксперт».

«Они знают друг друга достаточно давно <…>. В данной ситуации, глава у нас высокого роста, все это получилось, как шутка. Если посмотреть видео с других источников, то все улыбаются и понимают, что это смешной и оптимистичный момент», — сказали в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу Чувашии экстренно госпитализировали после форума в Санкт-Петербурге. Позже его пресс-секретарь опроверг эту информацию.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

17:20
«Ты — моя мечта»: Квитко в крошечном бикини продемонстрировала пышные формы
17:15
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами
17:11
Путин восхитил палестницев, подняв упавшую фуражку солдата почетного караула
17:06
Несостоявшийся тесть Линдси Лохан пострадал от действий банкиров Деда Хасана
16:57
Премия АПКиТ включила в лонг-лист сразу девять сериалов Пятого канала
16:53
В МЧС прокомментировали «шутку» главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного

Сейчас читают

ТОП самых успешных и богатых знаков зодиака из списка Forbes
Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]