Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Видео с инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что Игнатьев стоит напротив сотрудника МЧС и держит в руках ключи. Вместо того, чтобы просто передать их офицеру, глава Чувашии намерено поднимает руку в воздух. Спасатель тоже протягивает руку, но не дотягивается и подпрыгивает, чтобы забрать ключи. Сцена происходит на глазах других сотрудников МЧС, стоящих в строю.

Как уточняет сайт KP.RU, инцидент произошел в 23 января в Чебоксарах во время строевого смотра техники аварийно-спасательных служб. Во время него Михаил Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных автомобилей.

Реакция на вручение главой Чувашии ключей сотруднику МЧС

Появившееся в сети видео со строевого смотра техники вызвало шквал негодования у жителей Чувашии. Пользователи пишут в соцсетях, что нельзя было так унижать человека, который ежедневно спасает чужие жизни.

В администрации главы Чувашии поведение Михаила Игнатьева назвали шуткой. Там пояснили, что политик хорошо знаком с сотрудником МЧС, который подпрыгнул за ключами от пожарной машины, пишет «ПолитЭксперт».

«Они знают друг друга достаточно давно <…>. В данной ситуации, глава у нас высокого роста, все это получилось, как шутка. Если посмотреть видео с других источников, то все улыбаются и понимают, что это смешной и оптимистичный момент», — сказали в пресс-службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу Чувашии экстренно госпитализировали после форума в Санкт-Петербурге. Позже его пресс-секретарь опроверг эту информацию.