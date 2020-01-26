«Довольно мило»: раскрыты подробности празднования дня рождения Зеленского

Стали известны подробности празднования дня рождения украинского лидера Владимира Зеленского. 25 января глава Незалежной отметил свой 42-й день рождения. Информацией, со ссылкой на свои источники, поделилась «Украинская правда».

Зеленский отметил праздник в Офисе президента. По словам собеседника издания, застолье было скромным и не пафосным. При этом источник подчеркнул, что праздник оказался сюрпризом для украинского главы.

За столом присутствовали все руководство Офиса во главе с Андреем Богдановым, а также весь состав кабинета министров страны. «На огонек» заглянули и несколько депутатов Рады.

«Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал», — рассказал источник.

И тем не менее, собеседник издания также подчеркнул, что дух парламентско-президентского правления соблюдался даже в неформальной обстановке. Так, первое слово дали председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову.

Известно, что гостей праздника потчевали сухими винами и шампанским.

Одной из первых с днем рождения Зеленского поздравила супруга. На своей странице в Instagram первая леди Украины выложила совместное фото, которое сопроводила трогательными словами.

«Спасибо за каждую минуту вместе. Пусть их будет бесконечно много», — написала Елена Зеленская.

Instagram @olenazelenska_official

Что подарили окружающие президенту Украины, впервые праздновавшему свой день рождения в таком статусе — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в украинском правительстве завелся «крот», который предал огласке запись нелестных высказываний премьер-министра Незалежной Гончарука, назвавшего президента, мягко говоря, профаном в экономике.