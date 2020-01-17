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«Дуже треба»: Зеленский дал срок вычислить «крота» в своем правительстве

, 18:51 | Сергей Зеленский Видео 13

Некто «слил» в сеть запись нелестных высказываний премьер-министра Незалежной Гончарука, который, мягко говоря, назвал президента профаном в экономике.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к «прослушке» совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Глава Незалежной отвел срок — 14 дней.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — цитирует его RT.

Зеленский подчеркнул, что в рамках уголовного дела должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на встрече, а также все ее обстоятельства. Он добавил, что несанкционированное прослушивание и запись разговоров не должны осуществляться в помещениях органов государственной власти всех уровней, поскольку «это вопрос национальной безопасности».

В середине января в сети появилось видео с совещания команды Ze, посвященного вопросам экономики. В них Гончарук якобы нелестно высказывался в адрес Зеленского, называя его в резкой форме несмыслящим в вопросах экономики человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне скандала с утечкой разговора с совещания премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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