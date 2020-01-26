Казус Гретты: почему путь спасения планеты, предлагаемый экоактивистами, может навредить

Экономический форум в Давосе запомнился не только подозрительными похоронами капитализма. Там вообще много необычного было. На этот раз стали, как говорится, активно топить за экологию. Мол, нужно срочно спасать планету, иначе мы все умрем. Да вы и сами заметили, что с природой что-то не так. Сколько новостей каждый день приходит о различного рода катаклизмах и аномалиях? Далеко ходить не будем — такой теплой зимы в европейской части России не было уже лет сто. Значит глобальное потепление существует?

И вот тут есть загвоздка — и да, и нет. Природа действительно в опасности, но не по тем причинам о которых кричат экоактивисты. И спасать нашу планету безусловно надо. Как именно пояснит Кирилл Сергеев.

Свежие кадры из Брюсселя, которые уже разошлись на мемы в интернете. Со спущенными штанами и обливаясь нефтью бельгийские экозащитники выступают против нефтедобытчиков. Кричат, как обычно, о глобальном потеплении: мол это все нефтяники виноваты.

«Это катастрофа, их выбросы уже привели к кризису!» — кричали они.

Теперь с подачи Греты Тунберг такие акции уже норма для Европы, вспыхивают то тут, то там регулярно. В швейцарском Давосе Грета решила обойтись без акций и соратников, к ней тут внимания не меньше, чем к Дональду Трампу. Тунберг зажгла первой.

«Наш дом все еще в огне. Ваше бездействие с каждым часом разжигает пламя. И мы все еще призываем вас паниковать и действовать так, как если бы вы любили ваших детей больше всего на свете», — сказала Грета Тунберг.

Это она про выход штатов из парижского соглашения по климату и про непонятное ей нежелание всего мира отказаться от промышленности. Трамп выступал следующим и как обычно порадовал журналистов кратким, но емким ответов на выпады шведской школьницы.

«Мы должны отвергнуть вечно хнычущих предсказателей конца света и их пророчества насчет близкого Апокалипсиса. Эти „пророки“ — наследники вчерашних гадалок и гадателей для дураков. У меня в стране они есть, и у вас они есть, у нас у всех они есть. И все они хотят увидеть наш провал, но мы не позволим этому случиться», — заявил Дональд Трамп, президент США.

Но только что же делать с климатом, который действительно меняется. За последнюю сотню лет атмосфера Земли разогрелась почти на градус, в масштабах планеты — слишком много. В центральной России, где давно должны стоять морозы, всходят озимые и льют дожди.

«Нет, ну чтобы в январе не было снега?! Я не припомню. Ну, есть надежда. Есть надежда, что не погибнут, что выпадет снег», — говорит фермер Евгений Щепуков.

Впрочем, возможный глобальный неурожай активисты называют меньшей из проблем. Смертельная опасность от потепления грозит всему человечеству и с другой стороны — небывалые эпидемии привычных болезней и возрождение забытых инфекций в зоне некогда вечной мерзлоты просыпается нечто страшное.

«Потепление сказывается и на размораживание скотомогильников. Как было три года назад. Сибирская язва в связи с изменением климата выходит наружу и имеет распространение», — считает Сергей Горбанев, директор Северо-западного центра гигиены и общественного здоровья.

При этом России западная молодежь предрекает, пожалуй, самое незавидное будущее. В северных широтах и на огромных территориях климат меняется еще быстрее. С начала года города страны один за другим бьют все температурные рекорды. Над новостью о том, что население планеты погибнет от жары, в научном сообществе посмеиваются давно. Эксперты говорят: «Дети Тунберг просто подтасовывают факты».

Глобальное потепление и впрямь существует, вот только оно естественно, и человек здесь ни при чем. С такими же аномалиями планета сталкивалась, и не раз, и в ту эпоху, когда человек еще ничего страшного в атмосферу не выбрасывал в таких объемах. Ведь как говорят синоптики побиты более чем столетние рекорды температуры, а значит в конце XIX века уже бывало жарко.

«Сейчас происходит смещение северного магнитного полюса в сторону Сибири, и это цикличное явление, которое происходит каждые несколько веков. В России становится жарче, а в теплых странах выпадает снег. Об этом даже в NASA недавно заявили», — поясняет Кристоф Херстель, политик, публицист.

О данные научных исследований разбиваются и фантазии о планетарном голоде и эпидемиях.

«Нет никаких веских научных доводов полагать, что те изменения климата, которые сейчас происходят, они действительно обусловлены антропогенным влиянием. Та тенденция к потеплению, которую мы сейчас наблюдаем, она должна смениться на тенденцию к похолоданию», — считает энергетик Владимир Аратюнов.

На этом фоне смешными выглядят и призывы «зеленой» молодежи. Чтобы остановить потепление, они предлагают полностью перевести энергетику на «экологические рельсы». Но любимые ими ветряки вызывают эрозию почвы, а штамповка нужного количества солнечных батарей, например, займет как минимум сотню лет. Об этом во время выступлений неоднократно говорил сам Билл Гейтс. Но он ведь выступает одетым, слушать неинтересно.

«В Токио живет 27 миллионов человек. Вы вообще представляете, сколько солнечных батарей нужно, чтобы его запитать? Эти слова экоактивистов, конечно, очень расстраивают», — сказал Билл Гейтс, глава компании «Microsoft».

К протестам теперь присоединяются даже голливудские звезды. И, по словам экспертов, не просто так. В борьбу с мифическим потеплением уже вложены огромные деньги. А инвестиции, как известно, нужно защищать — хотя бы с помощью приглашенных селебрити.

«Дело в том, что те средства и не маленькие, которые собираются бросать на борьбу с этими ветряными мельницами, надо употреблять на борьбу с оздоровлением экологии. А экологические проблемы у нас есть», — заявил Александр Городницкий, профессор, доктор геолого-минералогических наук.

Впрочем, на западе уже начинают постепенно прозревать. И если осенний спектакль Тунберг на сессии ООН приняли восторженно, то на выступление в Давосе отреагировали жестче. Там шведской школьнице предложили пойти поучиться в колледж, а затем отправиться решать настоящие проблемы, к примеру, разливы нефти или незаконные вырубки лесов. Экоактивисты, что странно — редко говорят о необходимости восстановления деревьев, они очень даже пользуются продуктами деревопереработки и химической промышленности, носят синтетическую одежду и пишут пластмассовыми фломастерами свои лозунги и речи.

«За Гретой стоит огромная пиар-машина, ее родители, знакомые, профессионалы. Она несет о климате чушь, ведь возраст пока позволяет. Боюсь, что Грета Тунберг очнется после 20-30 или позже и поймет, что взрослые погубили ее жизнь», — считает Кристоф Херстель, политик, публицист.

Никогда они не скажут, что лучше вкладываться в совершенствование уже существующих технологий, в восстановление почв, для которого нужна химическая промышленность. Им проще взять и отменить нефть, которая сегодня далеко не только ужасный бензин, но и неожиданно для пророков скорого апокалипсиса — лекарства. Например, аспирин. Салициловую кислоту вырабатывают из фенола — продукта нефтепереработки. А из нитробензола — анилин, благодаря которому у нас есть антимикробные препараты. Вот если всего этого не станет, тогда все точно умрут. И некому будет бороться с выбросами в атмосферу углерода, который на секунду — основа жизни на земле. Тот урок биологии, где это рассказывали, Грета и ее фанаты, очевидно, прогуляли на очередном протесте. Бессмысленном и беспощадном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем капиталистам в Давосе понадобилась Грета Тунберг.