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Кризис либерального лицемерия или зачем капиталистам в Давосе понадобилась Грета Тунберг

, 5:29 Эфирная новость 12

Журналист Виктор Мараховский рассказал об имитации революции за социальную справедливость, устроенной небольшой группой людей с очень большими деньгами.

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Фото, видео: Reuters / Denis Balibouse; 5-tv.ru

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 45

Завершился очередной форум в Давосе. Это вообще в последние годы была довольно парадоксальная тусовка, но сейчас мероприятие выглядит совсем странненько.

Все последние лет 20 в Швейцарии собирались самые бесстыдно богатые и успешные люди планеты, чтобы поговорить о том, как надо остановить растущее неравенство между богатыми и бедными. За эти десятилетия потной борьбы неравенство, естественно, выросло. Недовольство им, естественно, тоже. Как отзывается на это Давос мы сейчас видим. Он усиливает накал парадоксальности и доводит ее до абсурда.

Дело даже не в том, что главным спикером, вместе с президентом США Трампом, там стала девушка Грета, надутая всего за год из полного ноля до фигуры глобального масштаба. Хотя сам факт, что сотни умных взрослых дядь и теть слушают прогульщицу, зная, что ее лозунги написаны специально обученными пиарщиками, ясно говорит о том, какая перед нами клоунада.

Но еще показательнее другое. Сами капиталисты выходят на сцену и сообщают, что капитализм — все. Скажем, один из отцов-основателей Силиконовой долины Марк Бениофф, у которого семь миллиардов, заявил: «Капитализм, каким мы его знаем, мертв. Эта одержимость наша увеличением прибыли привела к невероятному неравенству». А что он предлагает? Сражаться за пользу для всех — и своих работников, и потребителей, и планеты. Цитата: «Должен ли я биться за сотрудников? Да, если их дискриминируют или если они ЛГБТ, я буду за них биться. Значит ли это, что я буду биться за простых людей? Да, они тоже заинтересованная сторона. И наша планета, если на то пошло, тоже заинтересованная сторона».

Казалось бы, при чем тут права голубых или экология, если речь шла о неравенстве богатых и бедных? А при том, что перед нами очередной виток имитации. Только если раньше это была имитация ответственности, то сейчас у нас имитация революции за социальную справедливость. Поэтому и цели ставятся, по сути, имитационные. Защищать голубых от дискриминации. Защищать женщин от мужского доминирования. Защищать Землю от CO2. И постоянно сообщать об этом.

Скажем, компания «Кока-Кола» является главным производителем пластикового мусора на планете. Пластик это зло, он засоряет океаны. Населяет в виде микрочастиц рыбу, травит животных и так далее. Так вот: руководство компании на днях заявило, что не отказывается от пластиковых бутылок в пользу жести и стекла, чтобы не увеличивать углеродный след. Шах и мат.

Иными словами перед нами действительно кризис. Но не капитализма как такового, а того либерального лицемерия, которое пытается одновременно махать красным флагом и впаривать людям в кредит очередные дорогущие девайсы однодневки. Ведь если по-честному, то никакого движения «капиталистов против капитализма», конечно, быть не может. Это вообще не их задача — бороться со своей жадностью. На то есть государство. Это-то действительно компания, в которой все жители акционеры. Но такую власть над собой либеральные миллиардеры не любят. Поэтому они предпочитают размахивать Гретой.

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