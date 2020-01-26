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Ученые считают, что супруги могут заразить друг друга раком и другими опасными болезнями

, 9:56 | Светлана Александрова 49

Группа специалистов из канадского университета нашла доказательства тому, что сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак передаются друг другу вместе с крошечными бактериями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry, kati, imagebroker/Michaela Begsteiger, Arne Dedert

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, вызваны не бактериями или вирусами, а потому не передаются от человека к человеку. Однако этот постулат опровергает международная группа ученых из Канадского института перспективных исследований. Как пишет немецкое интернет-издание Focus.de, команда из научной программы «Люди и микробиом» нашла доказательства того, что крошечные бактерии, живущие на коже и во внутренних органах человека, играют существенную роль в передаче заболеваний, которые считаются генетическими.

К примеру, в одном из своих экспериментов исследователи перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное, в результате чего вторая мышь тоже стала полнее. Кроме того, ученые обнаружили, что кишечные микробы супругов очень похожи друг на друга и при этом значительно отличаются от микробиома дальних родственников.

«Если вы суммируете эти факты, это говорит о том, что многие заболевания, которые традиционно не классифицируются как инфекционные, все же могут быть заразными», — говорит Бретт Финли.

По его мнению, если эта гипотеза окажется верной, она полностью перевернет взгляд на общественное здравоохранение. Исследователи признают, что сейчас их предположения выглядят достаточно смелыми, и намерены в ближайшее время продолжить работу в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские ученые установить прямую зависимость между группой крови и развитием рака.

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