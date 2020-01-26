Видео с места аварии с автобусом и 15 пострадавшими в Пермском крае

Видео с места аварии с пассажирским автобусом, легковым автомобилем и «Газелью» публикует 5-tv.ru. В результате ДТП пострадали 15 человек, их с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее лечебное учреждение.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 414-м километре трассы «Волга в Пермском крае.

В данный момент движение по участку, где произошло ДТП, затруднено. Автомобилистов просят объезжать его через города Верещагино, Очер и село Карагай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью увеличилось до 15 человек.