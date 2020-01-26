Автобус с 45 гражданами Монголии съехал с трассы в кювет в Алтайском крае

Автобус съехал с трассы в кювет в Алтайском крае. ДТП произошло на 249-м километре федеральной автомобильной автодороги Р-256 в районе поселка Контошино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, в салоне находились 45 пассажиров — граждан Монголии, а также два водителя. Автобус направлялся к Казахстан.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели, врачи скорой помощи, полиция и неравнодушные водители оказали помощь гражданам Монголии. Впоследствии все пассажиры пересели в проезжавший по дороге автобус, который в сопровождении МЧС доехал до ближайшего гостиничного комплекса. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Ленинградской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет.