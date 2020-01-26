Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршруткой в Ленобласти

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Ленинградской области. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В транспортном средстве, следовавшем из Санкт--Петербурга в Сланцы, находились 12 человек, детей среди них не было.

Всех пострадавших в настоящий момент госпитализируют. На месте ЧП работают экстренные службы города.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства этой аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварии с автобусом и 15 пострадавшими в Пермском крае.