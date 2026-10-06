Подросток из России пропал в Таиланде и оказался в больнице после ДТП

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Данила не выходил на связь с ночи 4 октября.

Подросток из России пропал в Таиланде: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Россиянина Данилу, которого два дня искали в Таиланде, обнаружили в больнице. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила сестра молодого человека.

Данила перестал выходить на связь ночью 4 октября. Перед исчезновением юноша собирался отправиться в район Патонг, где его ждали друзья. Однако до места встречи он не доехал и не отвечал на звонки и сообщения.

По словам сестры Данилы, молодой человек находился в такси, попавшем в дорожно-транспортное происшествие. Она утверждает, что юноша оказался единственным выжившим в результате аварии. Сейчас 17-летний россиянин находится в коме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таиланде двум мужчинам предъявили обвинения по делу об убийстве брата и сестры Назимовых. Фигуранты находятся под стражей с 1 августа. По данным Bangkok Post, они признались в похищении и убийстве Назимовых, а также в убийстве семьи из трех граждан Таиланда.

Роман и Диана пропали 26 июля после того, как уехали на мотоцикле и не вернулись. Позднее полиция обнаружила тела брата и сестры в лесном массиве на окраине Паттайи.

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