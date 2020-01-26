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Греф рассказал, в какой валюте хранит свои сбережения

, 15:08 | Светлана Александрова 151

Глава Сбербанка отметил, что рубль сейчас достаточно стабилен, поэтому деньги хранить лучше в российской валюте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr; Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков

Большую часть сбережений президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф хранит в российской валюте, но имеет также накопления в евро и в долларах. Об этом, как пишет «Экономика сегодня», Греф сообщил в беседе с журналистами.

Глава Сбербанка отметил, что сейчас рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше именно в рублях.

Издание напоминает, что в последнее время российская валюта демонстрирует рост. Так установленный Центробанком на выходные и понедельник курс евро упал на 39,3 копейки — до 68,29 рубля. Курс доллара снизился на 14,8 копейки — до 61,81 рубля.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Герман Греф заявил, что у Сбербанка пока нет технологии, способной защитить на 100% сбережения, однако заверил, что банк никогда не возложит связанные с мошенничеством убытки на клиента.

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