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  4. Сбербанк пока не может гарантировать 100% защиту сбережений — Греф

Сбербанк пока не может гарантировать 100% защиту сбережений — Греф

, 22:42 | Марина Неруцких 96

Такое заявление сделал глава финансовой организации на встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Татьяна Полевая, Павел Бедняков

У Сбербанка пока нет полностью защищенной технологии, гарантирующей 100% защиту сбережений. Такое заявление сделал глава крупнейшего банка России Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», сообщает ТАСС.

«Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100% защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации всех ваших действий. Мы используем нейронные сети — мошенники используют нейронные сети. Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они придумывают — они придумают новые вещи», — сказал президент Сбербанка.

Греф также подчеркнул, что банк никогда не возложит убытки, связанные с мошенничеством, на клиента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк обещал отменить комиссии за внутренние межрегиональные переводы.

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