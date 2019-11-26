У Сбербанка пока нет полностью защищенной технологии, гарантирующей 100% защиту сбережений. Такое заявление сделал глава крупнейшего банка России Герман Греф на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый», сообщает ТАСС.

«Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100% защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации всех ваших действий. Мы используем нейронные сети — мошенники используют нейронные сети. Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они придумывают — они придумают новые вещи», — сказал президент Сбербанка.

Греф также подчеркнул, что банк никогда не возложит убытки, связанные с мошенничеством, на клиента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк обещал отменить комиссии за внутренние межрегиональные переводы.