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Студент из Петербурга прошел в заключительный этап олимпиады «Я-профессионал»

, 15:45 Эфирная новость 33

Артем Кузьмичев учится на третьем курсе, он уже становился победителем во втором сезоне олимпиады.

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Фото, видео: ВКонтакте @inep_sfedu; 5-tv.ru

Студент из Петербурга прошел в заключительный этап олимпиады «Я-профессионал» сразу по восьми направлениям — от математики и физики до языкознания и литературоведения. Артем Кузьмичев утверждает, что это было не так уж сложно.

«Практически все мои предметы, направления, которые я выбрал, они были технические, и так или иначе затрагивали смежные темы. Я решил поучаствовать в языкознании и литературоведении, потому что там был затронут английский язык. А еще у меня есть школьный опыт участия в олимпиадах по лингвистике», — сказал Артем Кузьмичев, участник олимпиады «Я-профессионал».

Третьекурснику, который уже становился победителем во втором сезоне олимпиады, было интересно поставить перед собой более сложную задачу.

«Я-профессионал» — это многопрофильная олимпиада для талантливых студентов из разных вузов страны и один из основных проектов платформы «Россия — страна возможностей». По сути, это такой социальный лифт, ведь призеры получают возможность продолжить обучение в одном из ведущих вузов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла презентация XVII конкурса «Моя страна — моя Россия».

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