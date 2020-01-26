Климова с подругой сняли шутливое видео с искаженными маской Instagram лицами

Актриса театра и кино Екатерина Климова с подругой Татьяной Лютаевой сняла забавное видео в Instagram с помощью специального приложения на смартфоне. Коллеги по цеху вместе проводят отпуск на Бали.

В кадре артистки поочередно поворачиваются к камере и произносят фразы. При этом, из-за выбранной маски у них меняется внешность за счет увеличения пропорций лица.

«Ну вот и отпуск наш подошел к концу, и подруга моя наконец пришла в себя», — заявила Климова.

«Вы знаете, я действительно пришла в себя. Слава богу. Катя говорит, это невозможно, а это возможно!» — говорит Лютаева.

«Так случилось, но это еще факт! Дело в том, что отпуск еще не окончен!» — убеждает подругу Екатерина.

Instagram @klimovagram

После этих реплик актрисы целуют друг друга и чокаются бокалами. Поклонники такое смешное видео приняли восторженно и написали актрисам комплименты под постом.

«Лучшие!»;

«Приколистки!»;

«Девчули снова жгут!»;

«Крутые веселые девчонки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова показала, как превращалась из маленькой девочки в зрелую женщину.