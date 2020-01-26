  1. Пятый канал
  4. Климова с подругой сняли шутливое видео с искаженными маской Instagram лицами

Климова с подругой сняли шутливое видео с искаженными маской Instagram лицами

, 15:56 | Мия Субботина 117

В кадре актрисы поочередно поворачиваются к камере и произносят смеясь реплики, которые довольно сложно разобрать из-за измененных приложением голосов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса театра и кино Екатерина Климова с подругой Татьяной Лютаевой сняла забавное видео в Instagram с помощью специального приложения на смартфоне. Коллеги по цеху вместе проводят отпуск на Бали.

В кадре артистки поочередно поворачиваются к камере и произносят фразы. При этом, из-за выбранной маски у них меняется внешность за счет увеличения пропорций лица.

«Ну вот и отпуск наш подошел к концу, и подруга моя наконец пришла в себя», — заявила Климова.

«Вы знаете, я действительно пришла в себя. Слава богу. Катя говорит, это невозможно, а это возможно!» — говорит Лютаева.

«Так случилось, но это еще факт! Дело в том, что отпуск еще не окончен!» — убеждает подругу Екатерина.

Instagram @klimovagram

После этих реплик актрисы целуют друг друга и чокаются бокалами. Поклонники такое смешное видео приняли восторженно и написали актрисам комплименты под постом.

«Лучшие!»;

«Приколистки!»;

«Девчули снова жгут!»;

«Крутые веселые девчонки», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова показала, как превращалась из маленькой девочки в зрелую женщину.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

16:01
Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
15:56
Климова с подругой сняли шутливое видео с искаженными маской Instagram лицами
15:45
Студент из Петербурга прошел в заключительный этап олимпиады «Я-профессионал»
15:31
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
15:15
Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Махачкале
15:08
Греф рассказал, в какой валюте хранит свои сбережения

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]