  1. Пятый канал
  4. Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

, 16:01 | Карина Бернтгольц 60

За контрабанду и хранение наркотических средств женщину приговорили к 7,5 годам колонии.

Фото: Instagram @_inaama

Осужденная в РФ за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Ранее о ее освобождении в ходе встречи с российским лидером попросила ее мать Яффа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нааму Иссахар была задержана сотрудниками таможенной службы в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». В багаже 25-летней девушки было обнаружено более девяти граммов гашиша. Сама израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно принадлежит ей. Впоследствии за контрабанду и хранение наркотических средств женщину приговорили к 7,5 годам колонии.

Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе встречи с матерью осужденной Иссахар Владимир Путин заявил, что «все будет хорошо», при этом отметив, что знает о том, что осужденная переживает из-за случившегося.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

16:01
Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
15:56
Климова с подругой сняли шутливое видео с искаженными маской Instagram лицами
15:45
Студент из Петербурга прошел в заключительный этап олимпиады «Я-профессионал»
15:31
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
15:15
Ребенок пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Махачкале
15:08
Греф рассказал, в какой валюте хранит свои сбережения

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова с распущенными волосами блаженствует на берегу океана
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]