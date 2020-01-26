Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Осужденная в РФ за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Ранее о ее освобождении в ходе встречи с российским лидером попросила ее мать Яффа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нааму Иссахар была задержана сотрудниками таможенной службы в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». В багаже 25-летней девушки было обнаружено более девяти граммов гашиша. Сама израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно принадлежит ей. Впоследствии за контрабанду и хранение наркотических средств женщину приговорили к 7,5 годам колонии.

Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе встречи с матерью осужденной Иссахар Владимир Путин заявил, что «все будет хорошо», при этом отметив, что знает о том, что осужденная переживает из-за случившегося.