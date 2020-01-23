«Все будет хорошо»: Путин успокоил мать осужденной в РФ израильтянки

В рамках поездки в Израиль президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, чья дочь Наама осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков. После беседы с женщиной российский лидер заявил, что ситуация разрешится благополучно.

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас глава РФ находится с рабочим визитом в Иерусалиме, где в примет участие качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Накануне, 16 января, российский лидер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приговор Иссахар. Подробности встречи не раскрывались. Однако за несколько месяцев до переговоров Натаньяху пообещал сделать все, чтобы вернуть осужденную израильтянку на родину и попросил Путина о ее помиловании.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже 25-летней девушки более девяти граммов гашиша, после чего израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно принадлежит ей.

11 октября Химкинский городской суд признал виновной Нааму Иссахар. За контрабанду и хранение наркотических средств израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии. 19 декабря 2019 года московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.