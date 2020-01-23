  1. Пятый канал
  4. «Все будет хорошо»: Путин успокоил мать осужденной в РФ израильтянки

«Все будет хорошо»: Путин успокоил мать осужденной в РФ израильтянки

, 13:11 | Карина Бернтгольц 50

Президент России встретился с Яффой Иссахар, чья дочь Наама осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков.

Фото: Instagram @_inaama

В рамках поездки в Израиль президент России Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, чья дочь Наама осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков. После беседы с женщиной российский лидер заявил, что ситуация разрешится благополучно.

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас глава РФ находится с рабочим визитом в Иерусалиме, где в примет участие качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Накануне, 16 января, российский лидер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приговор Иссахар. Подробности встречи не раскрывались. Однако за несколько месяцев до переговоров Натаньяху пообещал сделать все, чтобы вернуть осужденную израильтянку на родину и попросил Путина о ее помиловании.

Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже 25-летней девушки более девяти граммов гашиша, после чего израильтянка подтвердила, что наркотическое вещество действительно принадлежит ей.

11 октября Химкинский городской суд признал виновной Нааму Иссахар. За контрабанду и хранение наркотических средств израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии. 19 декабря 2019 года московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Читайте также

Правительство России подало в отставку

Трансляцию Послания Путина Федеральному Собранию смотрели на склоне горы Эльбрус
-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

13:29
Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне
13:18
Ирина Шейк поразила гостей модного показа ультракоротким мини
13:11
«Все будет хорошо»: Путин успокоил мать осужденной в РФ израильтянки
13:04
Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи
12:57
«Представляю, что творится с мужчинами»: Гришаева восхитила фанатов стройными ножками
12:50
Мужчина попытался украсть картину с выставки в Петербурге, но сломал ногу

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
«Безобразие»: известные советские футболисты прокомментировали аренду Кокорина
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]