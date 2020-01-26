  1. Пятый канал
  4. Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге

Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге

, 17:35 | Карина Бернтгольц 43

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в преступлении.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Жуткий инцидент произошел возле дома № 5к4 по улице Кржижановского в Санкт-Петербурге. Как сообщил правоохранительным органам очевидец, четверо мужчин вытащили из парадной окровавленное тело мужчины и погрузили в багажник каршерингового автомобиля Renault, после чего скрылись с места происшествия.

Адвокат заявителя Юрий Баринов подтвердил в интервью 5-tv.ru данную информацию. Он уточнил, что инцидент случился около двух часов по московскому времени.

Получив сообщение о произошедшем, стражи порядка начали поиски нарушителей. Как отмечает 78.ru, подозреваемые в похищении мужчины были задержаны. Согласно неофициальной информации, один из возможных преступников — 45-летний мужчина родом из Германии, второй, — 33-летний петербуржец. Данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что казахстанская полиция раскрыла дело об убийстве благодаря лени злоумышленника, не ставшего прятать ногу после жестокой расправы над другом.

Читайте также

МВД подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

«Были связаны с криминалом»: Экс-следователь о задержании банкиров Деда Хасана
+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

17:45
«Обтянутый шарик»: жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность
17:42
Скончался проитерей Всеволод Чаплин
17:35
Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге
17:28
Почти две тысячи порций «блокадного хлеба» выпекли в Хабаровске в рамках акции
17:12
«Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки
16:57
Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]