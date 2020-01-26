Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге

Жуткий инцидент произошел возле дома № 5к4 по улице Кржижановского в Санкт-Петербурге. Как сообщил правоохранительным органам очевидец, четверо мужчин вытащили из парадной окровавленное тело мужчины и погрузили в багажник каршерингового автомобиля Renault, после чего скрылись с места происшествия.

Адвокат заявителя Юрий Баринов подтвердил в интервью 5-tv.ru данную информацию. Он уточнил, что инцидент случился около двух часов по московскому времени.

Получив сообщение о произошедшем, стражи порядка начали поиски нарушителей. Как отмечает 78.ru, подозреваемые в похищении мужчины были задержаны. Согласно неофициальной информации, один из возможных преступников — 45-летний мужчина родом из Германии, второй, — 33-летний петербуржец. Данные уточняются.

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