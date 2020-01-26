Отец бросил детей в «Шереметьево», оставив им записку и документы

Отец оставил двух детей в возрасте пяти и восьми лет в московском аэропорту «Шереметьево». Как стало известно 5-tv.ru, мужчина прилетел в столицу из Хабаровска.

Согласно неофициальной информации, при себе у несовершеннолетних мальчиков полный набор документов и родительская записка. В тексте послания, по предварительным данным, мужчина указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить.

С оставленными без присмотра детьми сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. В беседе с ними малыши рассказали, что отец не первый раз их бросает в одиночестве.

В пресс-службе «Шереметьево» сообщили, что сотрудники аэропорта обеспечили мальчиков питанием и оказали необходимую ситуативную поддержку. После чего детей проводили в дежурную часть ЛУМВД для выяснения всех обстоятельств дела и определения дальнейших мер по оказанию помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что годовалый ребенок был спасен сотрудниками оперативных служб из захламленной квартиры на Сахалине.