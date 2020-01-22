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  4. Годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры на Сахалине

Годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры на Сахалине

, 8:05 | Василий Заика Видео 94

Молодая мать якобы ненадолго оставила мальчика одного, отправившись в магазин за продуктами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Michaela Begsteiger, Ralf Hirschberger, H.-D. Falkenstein, Norbert Michalke; Известия / Алексей Майшев

Годовалый ребенок был спасен сотрудниками оперативных служб из захламленной квартиры на Сахалине. По информации местных СМИ, инцидент произошел 21 января в городе Анива.

Тревогу подняли соседи, которые на протяжении длительного времени слышали не прекращающийся плач малыша. На место прибыли спасатели и вскрыли дверь в квартиру. В заваленном вещами жилом помещении они обнаружили буквально разрывающегося от крика мальчика.

Вскоре нашлась и мать ребенка. 19-летняя девушка объяснила, что сдавала эту квартиру в аренду, а сама с ребенком жила у подруги. Вместе с сыном она пришла проверить помещение и обнаружила жуткий беспорядок. Мать мальчика утверждает, что якобы уложила его спать и отправилась в магазин купить еду и чистящие средства.

Пресс-служба регионального главка МВД отмечает, что в настоящий момент малыш изъят у матери и помещен в социально-реабилитационный центр Южно-Сахалинска. Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок получил травму позвоночника в батутном парке Петербурга.

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