Военно-историческая реконструкция «Январский гром» прошла в Ленобласти

К снятию блокады привел «Январский гром» — масштабная операция Красной армии. Накануне ленинградского Дня Победы военные и любители истории воссоздали небольшой фрагмент наступления.

На поле вывели 30 единиц исторической техники: танки, бронемашины, автомобили и мотоциклы. В дуэли сошлись 15 артиллерийских орудий. Сражение разыграли 600 человек из 50 городов России, СНГ, стран Балтии. Реконструкторы воссоздали самое начало операции. 14-го января в наступление перешли войска 2-й ударной армии.

«Здесь, посередине площадки, мы нашли тот самый исторический мост, который есть в воспоминаниях. Именно по этому мосту пошли первые танки в прорыв. Именно здесь был нанесен первый удар всей операции «Январский гром», — рассказал главный режиссер фестиваля «В полосе прорыва» Павел Бараненко.

Реконструкторы отметили, что даже погода получилась исторической. В этом году она почти такая же, как 76 лет назад. Тогда, в день наступления, тоже была оттепель — танки вязли в мягкой земле. Из-за низкой облачности и мокрого снега авиация не смогла подняться в воздух.

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