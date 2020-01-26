Мемориальную плиту финансистам блокадного Ленинграда открыли на Пискаревском кладбище

В Петербурге увековечили память финансистов — обычных советских служащих, которые ушли на фронт сражаться с фашистами или остались работать в осажденном Ленинграде, несмотря на физическое истощение и обстрелы. Церемония прошла на Пискаревском кладбище и началась с традиционного возложения венков к монументу «Матери-Родины». Роман Ишмухаметов продолжит.

На Пискаревском мемориале звучит метроном, определявший в блокадные годы сердечный ритм Ленинграда. Траурная процессия возлагает венок к монументу «Мать-Родина».

Среди полумиллиона захороненных в братских могилах ленинградцев — врачей, учителей, рабочих, покоятся люди еще одной мирной профессии — финансисты. Налоговые инспекторы, контролеры-ревизоры, бухгалтеры, счетоводы. Люди, которые не только верстали бюджет осажденного города, но следили за тем, чтобы каждая копейка шла на фронт.

«Наша доска, которую мы сегодня здесь открыли — это и есть та историческая память, которая останется здесь на века. Пройдет сотни лет, те, кто которые придут сюда через многие годы благодаря нашей доске, нашей памяти, будут помнить нашу силу духа», — сказал Александр Михайлик, заместитель руководителя Федерального казначейства

С началом блокады все расходы бюджета кардинально изменились. Даже в условиях строжайшей экономии денег казна пополнялась не только за счет налогов, но и добровольных пожертвований. Танки, орудия, бронепоезда — строились, в том числе, и за счет того, что матросы, рабочие, служащие отдавали деньги в фонд обороны СССР.

«Проверить и сохранность материальных ценностей, и правильность финансирования, правильность проведенных мероприятий. Все это надо было проверять и следить», — говорит Людмила Постнова.

И, конечно, нужно учитывать, что тогда не было современных вычислительных машин, компьютерных программ — все делалось в уме. Из вспомогательных средств — только счеты. Очень ответственный интеллектуальный труд, от которого напрямую зависела победа.

«По понятным причинам экономили на не производительных расходах. Основные ресурсы были направлены на производство вооружения. Все, что связано с обеспечением обороны города», — пояснила Алексей Корабельников, председатель комитета финансов Санкт-Петербурга.

А после рабочего дня, который длился по 14 часов, изможденные, голодные наряду со всеми, шли тушить зажигательные бомбы, копать траншеи, убирать город

«Это наша дань памяти коллегам, которые, будучи людьми мирной профессии, шли на фронт, работали. Город выстоял», — говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов.

Сейчас уже и никто точно не скажет, сколько денег буквально выкроили финансисты на то, чтобы город жил и выжил. Сколько благодаря их труду удалось собрать в копилку победы. Но их подвиг — никто не ставит под сомнение.

У этой мемориальной плиты, как и других на Пискаревском кладбище отныне будут лежать живые цветы. Подвиг финансистов, как и представителей других профессий, увековечен навсегда.

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