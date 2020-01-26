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Ракета упала на территории посольства США в Багдаде

, 22:17 | Алиса Маркова 17

Несколько ракет было выпущено по так называемой «зеленой зоне» в центре иракской столицы.

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi

На территорию посольства Соединенных Штатов в Багдаде упала ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных СМИ. Отмечается, что вечером в воскресенье по так называемой «зеленой зоне» иракской столицы было выпущено не менее пяти ракет, одна из которых упала на территорию диппредставительства США. Некоторые издания уточняют, что ракета попала в здание. О пострадавших информация пока не поступала. Другие подробности пока уточняются.

«Зеленая зона» или иначе «международная зона» Багдада — это хорошо укрепленный район в центре столицы Ирака. Здесь располагаются госучреждения, а также иностранные дипломатические представительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подобный инцидент произошел неделей ранее, тогда несколько ракет разорвались в «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США.

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