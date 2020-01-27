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  4. Божена Рынска хочет держать новорожденную дочь на балконе минимум до года

Божена Рынска хочет держать новорожденную дочь на балконе минимум до года

, 5:49 | Валентин Черников 17

Журналистка публично отказалась от прогулок с будущим ребенком.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Необычный метод ухода за грудным младенцем описала на своей странице в Facebook Божена Рынска. Журналистка сообщила, что последует совету врача, чье мобильное приложение установила на смартфон.

«Там с новорожденными велят обращаться так: поела и бай — на балкон. Большое количество своего времени новорожденный должен проводить на балконе», — процитировала она совет медика.

По словам Рынски, для обеспечения комфорта ребенка у нее имеется теплая одежда и люлька с утеплителем. Кроме того, на балконе установлена камера.

«Ни одна мразь не сможет нажаловаться опеке, что у меня ребенок орет на балконе, а я не слышу. И в детской комнате тоже есть камера, поэтому я застрахована от любой клеветы», — заявила колумнистка.

Комментаторы высказали Божене замечания, что лишенный прогулок малыш будет заперт как в тюрьме без природы, окружающих, общения с другими детьми, и отстанет в развитии.

«Прогулки по загазованному центру вреднее, чем тихий балкон в зеленый двор. По улицам ходят чихуны и кашлюны к тому же. Если бы был парк, другое дело. Не сквер, а именно лесопарк. Ну, а жителям центра балкон в тишину однозначно лучше прогулок», — указала Рынска.

До этого светская львица и блогер объявила в соцсетях, что в феврале ждет появления дочери от покойного мужа, бывшего генерального директора НТВ Игоря Малашенко. Ребенка удалось зачать благодаря замороженному генному материалу пары, а вынашивает девочку суррогатная мать.

Ранее 5-tv.ru писал, что 45-летняя актриса Екатерина Волкова пожалела об аборте.

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