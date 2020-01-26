«Дура была»: Актриса Екатерина Волкова жалеет об аборте

Актриса театра и кино Екатерина Волкова поведала о череде жизненных испытаний, в том числе о том, что однажды ей пришлось сделать аборт. Как рассказала артистка, это произошло во время романа с женатым на тот момент режиссером Эдуардом Бояковым, пишет «СтарХит».

По словам Волковой, протекание беременности могло осложниться тем, что у нее первая группа и отрицательный резус-фактор, но она все равно искренне хотела ребенка.

«Я любила Боякова, думала, что буду рожать. И я ему об этом сказала. Он начал говорить, что мы еще не доросли, нам еще рано. Если я рожу, то карьеры не будет, я не успею сделать проект. Эти „но“ больно слышать. И у меня был страх остаться одной. Он категорично настоял на том, чтобы этого ребенка не было. Я дура еще была», — поделилась она.

Несмотря на то, что сейчас 45-летняя уроженка Томска воспитывает троих детей, ту трагическую историю в своей жизни она забыть не в силах.

«Девочки, если кто-то думает об аборте, не делайте этого, рожайте», — призвала артистка.

Ранее известный телеведущий Борис Корчевников высказал мнение, что женщины решаются на аборты чаще всего по настоянию мужчин.