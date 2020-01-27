Прогулку на лошадях устроил для родных рэпер Тимати. Исполнитель отдыхает в Коста-Рике с возлюбленной Анастасией Решетовой, матерью Симоной Юнусовой, трехмесячным сыном Ратмиром и пятилетней дочерью от Алены Шишковой. Маленькая Алиса не стушевалась и оседлала животное.

Видео прогулки появилось на странице Симоны Юнусовой. Ролик начинается с того, что девочка без страха гладит гнедую, а затем после наставления англоязычного инструктора садится в седло. Сама Алиса с трех лет учится английскому, и с виду поняла, что сказала ей наставница.

Instagram @simona280

Далее съемка переносится на берег Тихого океана и край леса. Эти места девочка вместе с отцом и его спутницей проехала верхом, уверенно держась в седле.

«Ну как? Устала?» — спросили ее родные по приезду.

«Укачало», — резюмировала Алиса.

Судя по виду девочки, променад на лошадях не испортил ее самочувствие и настроение. Поклонники же оценили храбрость и позитив малышки.

«Какая она классная! Очень рада ее успехам»;

«Маленькая умничка!»

«Смелая наша девочка!»

«Алисонька ничего не боится, умничка»;

«Такой непосредственный ребенок, очень здорово. Приятно смотреть, никакого жеманства, счастливое детство без условностей», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии.