Прогулку на лошадях устроил для родных рэпер Тимати. Исполнитель отдыхает в Коста-Рике с возлюбленной Анастасией Решетовой, матерью Симоной Юнусовой, трехмесячным сыном Ратмиром и пятилетней дочерью от Алены Шишковой. Маленькая Алиса не стушевалась и оседлала животное.
Видео прогулки появилось на странице Симоны Юнусовой. Ролик начинается с того, что девочка без страха гладит гнедую, а затем после наставления англоязычного инструктора садится в седло. Сама Алиса с трех лет учится английскому, и с виду поняла, что сказала ей наставница.
Далее съемка переносится на берег Тихого океана и край леса. Эти места девочка вместе с отцом и его спутницей проехала верхом, уверенно держась в седле.
«Ну как? Устала?» — спросили ее родные по приезду.
«Укачало», — резюмировала Алиса.
Судя по виду девочки, променад на лошадях не испортил ее самочувствие и настроение. Поклонники же оценили храбрость и позитив малышки.
«Какая она классная! Очень рада ее успехам»;
«Маленькая умничка!»
«Смелая наша девочка!»
«Алисонька ничего не боится, умничка»;
«Такой непосредственный ребенок, очень здорово. Приятно смотреть, никакого жеманства, счастливое детство без условностей», — откликнулись подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии.