«Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала красочные снимки в своем Instagram-профиле. 24-летняя модель разместила серию снимков с фотосессии: она позирует на коне в белом летнем платье на фоне моря. Ее романтичный образ дополнила шляпка с черной лентой.
«Эта необычная жизнь…», — подписала снимок звезда.
Поклонники пришли в восторг от живописных кадров, которыми Анастасия поделилась в соцсети. За первые два часа серию снимков оценили почти 140 тысяч подписчиков.
«Просто бесподобна! Нимфа»;
«Ты невероятна»;
«Какая красивая! И платье нереальное»;
«Невероятной красоты женщина»;
«Шикарнейшее фото, очень сексуально и красиво», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал — Тимати покаялся, что не нашел «миленьких» слов для поздравления Решетовой.