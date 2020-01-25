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  4. «Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии

«Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии

, 22:02 | Мия Субботина 46

Поклонники пришли в восторг от живописных кадров, которыми Анастасия поделилась на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала красочные снимки в своем Instagram-профиле. 24-летняя модель разместила серию снимков с фотосессии: она позирует на коне в белом летнем платье на фоне моря. Ее романтичный образ дополнила шляпка с черной лентой.

«Эта необычная жизнь…», — подписала снимок звезда.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники пришли в восторг от живописных кадров, которыми Анастасия поделилась в соцсети. За первые два часа серию снимков оценили почти 140 тысяч подписчиков.

«Просто бесподобна! Нимфа»;

«Ты невероятна»;

«Какая красивая! И платье нереальное»;

«Невероятной красоты женщина»;

«Шикарнейшее фото, очень сексуально и красиво», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал — Тимати покаялся, что не нашел «миленьких» слов для поздравления Решетовой.

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