Анна Цуканова-Котт похвасталась квартирой в Пхукете

Собственные апартаменты в Таиланде показала поклонникам Анна Цуканова-Котт. Звезда «Ералаша» и «Курсантов» выложила в Instagram пост, в котором продемонстрировала часть шикарной квартиры в Пхукете.

Актриса не раз говорила, что тяготеет к жарким странам и при любой возможности улетает за границу, чтобы понежиться на солнце. Нередко ее путешествия затягиваются на месяцы. Такие поездки обходятся дорого, отчего звезда решила приобрести недвижимость в тропической стране.

Посоветовавшись с супругом, режиссером Александром Коттом, Анна вложилась в строительство элитного жилого комплекса. Спустя год артистка решила поделиться результатом с подписчиками.

Instagram @anna_tsukanova_kott

«Всегда мечтала о „домике на море“! И ура! Теперь я уже этот отдых провела в своей квартире! Это так классно! Передать не могу вам своих эмоций», — написала Цуканова-Котт.

По ее словам, на территории комплекса есть тренажерный зал, массажный салон, мини-маркет. Для жильцов организован трансфер, который привезет к морю за пять минут. Из окон квартиры открывается вид на горы. Сколько там комнат, знаменитость не уточнила. Но фолловеры уверены, что семье хватит места, даже с учетом недавнего пополнения. В 2018 году Анна стала мамой во второй раз, родив дочь Лею.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цуканова-Котт показала стопу после Арзамасовой и Толкалиной.