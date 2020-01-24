Новое фото Анны Цукановой-Котт в Instagram спровоцировало подписчиков на новый негатив после похожего поста Любови Толкалиной. Звезда «Ералаша» и «Курсантов» повторила вслед за актрисой кадр с выставленной вперед обнаженной стопой. А та сделала это после звезды ситкома «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой, которая показала стопу туфли.

Для Толкалиной участие в этом челлендже кончилось многочисленными упреками от подписчиков. Пользователи соцсети посчитали снимок пятки неуместным, призывали знаменитость быть «более возвышенной» и критиковали вид ступни.

Instagram @anna_tsukanova_kott

Цуканова-Котт пошла еще дальше и выложила снимок в полный рост. При этом на ней оказались не брюки, как на Толкалиной, а платье. Чтобы не сильно нервировать хейтеров и соблюсти приличия, артистка прибегла к помощи смайлика.

Артистка добилась планируемого эффекта. Фолловеры поняли, что хотела сказать Анна, а блюстители нравственности показали себя и на ее странице.

«Интересно, если бы моя мама выставляла такие фото, как бы я отреагировал?»

«Мама двух детей! Что движет выставлять такие фото?»

«Привет, Солнце наше, даешь флешмоб!»

«Аня!!! Шикарная»;

«О, Господи, это что нога?! Прямо голая пятка?! Ах, боже ж мой! Караул!»

«Людям настолько заняться нечем, что обсуждают чужую ступню. Настолько стали отвратительные, что в обычной человеческой ступне нашли недостатки и вылили свое недовольство на других», — откликнулись юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина полностью разделась из-за хейта ее голой ступни.