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В России резко выросли цены на йод

, 7:56 | Анастасия Игонина 65

За предыдущий год стоимость антисептика увеличилась на четверть.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, Алексей Майшев, Зураб Джавахадзе

Стоимость йода в России за 2019 год в среднем поднялась на 25-29%, а цена препарата отдельных марок увеличилась на 64%. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в декабре 2018-го пузырек йода в розничной продаже стоил 14 рублей, а год спустя — 18 рублей. Примечательно, что этот скачок в цене — самый существенный за последние десять лет. В среднем колебание стоимости не превышало 13%.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России отмечают, что йод не входит в перечень жизненно необходимых препаратов, поэтому его цена регулируется исключительно рыночными механизмами.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев также добавил, что рост цен на антисептик может быть связан с тем, что сейчас его производит малое число компаний. Также он предполагает, что подорожание могло вызвать введение закона об обязательной маркировке лекарств — он вступил в силу с 1 января 2020 года.

«Это дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», — объяснил Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создают собственную вакцину против менингита.

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