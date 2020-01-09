В России создают собственную вакцину против менингита

В России создают собственную вакцину против гемофильной палочки, которая является основной причиной развития бактериального менингита у детей. Включить вакцину в Национальный календарь профилактических прививок Минздрав собирается уже в этом году.
Как пишут «Известия», гнойный менингит у детей до пяти лет вызван именно гемофильной палочкой. Смертность при этом заболевании достигает 15-20%. Бактерии вызывают также отит, пневмонию, бронхит, а иногда поражают суставы и сердце.
В настоящее время своего препарата против гемофильной палочки у России нет, однако его разрабатывают ученые Института органической химии имени Зелинского РАН. Там говорят, что наша вакцина будет дешевле аналогичных западных и превзойдет имеющиеся аналоги по эффективности и безопасности.
«Мы синтезировали подходящий иммуноген. Преимущества такого препарата в том, что в нем используется индивидуальный синтетический компонент, а не полисахарид-сырец, получаемый при культивации живых бактерий. Это приводит к увеличению эффективности и безопасности новой вакцины», — пояснил изданию заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о вспышках менигита в детских учреждениях сразу в нескольких регионах России.