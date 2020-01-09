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В России создают собственную вакцину против менингита

, 5:29 | Светлана Александрова Видео 37

Предварительное тестирование показало, что отечественный препарат будет эффективнее и дешевле зарубежных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Julian Stratenschulte, Science Museum, Science Museum, 001 Stewart Goldstein

В России создают собственную вакцину против гемофильной палочки, которая является основной причиной развития бактериального менингита у детей. Включить вакцину в Национальный календарь профилактических прививок Минздрав собирается уже в этом году.

Как пишут «Известия», гнойный менингит у детей до пяти лет вызван именно гемофильной палочкой. Смертность при этом заболевании достигает 15-20%. Бактерии вызывают также отит, пневмонию, бронхит, а иногда поражают суставы и сердце.

В настоящее время своего препарата против гемофильной палочки у России нет, однако его разрабатывают ученые Института органической химии имени Зелинского РАН. Там говорят, что наша вакцина будет дешевле аналогичных западных и превзойдет имеющиеся аналоги по эффективности и безопасности.

«Мы синтезировали подходящий иммуноген. Преимущества такого препарата в том, что в нем используется индивидуальный синтетический компонент, а не полисахарид-сырец, получаемый при культивации живых бактерий. Это приводит к увеличению эффективности и безопасности новой вакцины», — пояснил изданию заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев.

По его словам, предварительное тестирование на клетках показало, что новая вакцина «лучше импортных аналогов в плане активности, при этом побочные эффекты снижены». Однако российским ученым еще предстоит испытать препарат на животных. На это может уйти несколько лет. Пока же для детских прививок будут использовать зарубежные вакцины. А в будущем исследователи планируют разработать аналогичное лекарство для взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вспышках менигита в детских учреждениях сразу в нескольких регионах России.

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