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  4. За вечер сменит семь платьев: как и когда пройдет свадьба Волочковой

За вечер сменит семь платьев: как и когда пройдет свадьба Волочковой

, 8:34 | Карина Бернтгольц 218

Балерина рассказала, что дата торжества уже назначена. Однако имя своего избранника она не спешит сообщать.

Фото: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова объявила, что скоро выходит замуж. Таинственный избранник уже сделал ей предложение. Как сообщает телеканал НТВ, свадьба назначена на 20 октября.

По словам артистки, ее возлюбленный взял все расходы, связанные с торжеством, на себя. Мероприятие должно быть грандиозным. Волочкова планирует превзойти саму себя, и за один вечер сменить не пять платьев, как на церемонии бракосочетания с бизнесменом Игорем Вдовиным, а семь.

Впрочем, по словам светской львицы, ставить в штамп в паспорте она не спешит. В то же время имя своего загадочного кавалера, с которым она собралась идти под венец, знаменитость также называть пока отказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.

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