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Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди

, 16:52 | Карина Бернтгольц Видео 308

Видео, на котором балерина перед зеркалом исполняет плавные движения, украинская исполнительница опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает покорять соцсети. На этот раз артистка станцевала перед зеркалом под песню украинской певицы Светланы Лободы. В этот момент на звезде было надето только черное полупрозрачное боди, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

Что интересно, провокационный ролик с участием Волочковой появился на странице Лободы. Вероятно, исполнительнице было приятно, что ее творчество пользуется популярностью в звездных кругах. Свои эмоции она отразила при помощи восхищенного эмодзи, которое оставила в качестве подписи к Instagram-сторис.

Подписчики были удивлены, просмотрев видео с балериной на странице Лободы. Они впечатлились подтянутым телом знаменитости и не оставили без внимания глубокое декольте на боди, которое приковало взгляды пользователей к ее пышным формам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова легла голой на снег.

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