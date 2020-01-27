Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС и ключами

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС и ключами, который произошел во время торжественной церемонии.

«Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, пожарным и спасателям», — заявил он на заседании правительства региона.

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Он не преминул указать своим министрам на то, что необходимо своевременно давать «корректные комментарии, основанные на цифрах», чтобы не давать поводов для публикации и распространения «некорректной информации».

При этом в Чебоксарах местные жители потребовали отставки губернатора. Это далеко не единственный случай, когда глава региона позволял себе лишнего. Алексей Полторанин собрал все факты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции супруги Михаила Игнатьева на произошедший инцидент.