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Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС и ключами

, 12:22 Эфирная новость 738

Местные жители требуют отставки оскандалившегося главы региона.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС и ключами, который произошел во время торжественной церемонии.

«Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, пожарным и спасателям», — заявил он на заседании правительства региона.

Instagram @mihail_ignatiev_chuvashiya

Он не преминул указать своим министрам на то, что необходимо своевременно давать «корректные комментарии, основанные на цифрах», чтобы не давать поводов для публикации и распространения «некорректной информации».

При этом в Чебоксарах местные жители потребовали отставки губернатора. Это далеко не единственный случай, когда глава региона позволял себе лишнего. Алексей Полторанин собрал все факты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции супруги Михаила Игнатьева на произошедший инцидент.

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