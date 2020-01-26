  1. Пятый канал
  4. «Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

, 11:39 | Нюра Незванова Эксклюзив 54

Скандальная история произошла на вручении пожарной техники, которая была приобретена на федеральные средства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: m.pg21.ru

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.

По словам Ларисы Игнатьевой, муж таким образом решил пошутить, так как этого сотрудника МЧС он знает. И ролик, по ее мнению, намеренно смонтирован таким образом, чтобы выставить супруга не в лучшем свете.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда. <> Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину.», — прокомментировала 5-tv.ru ситуацию Игнатьева.

Она также сказала, что в настоящий момент супруг находится на рабочем месте и в отставку не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС на запрос 5-tv.ru пояснили — техника была закуплена за счет федеральных средств, и с осуждением отнеслись к поступку главы Чувашии.

В «Единой России» планируют обсудить вопрос об исключении Михаила Игнатьева из партии.

Читайте также

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие

Последние новости

11:39
«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного
11:26
Украинский блогер сравнил цены супермаркетах Донецка и Киева
11:08
«Она даже спит как богиня»: Варнава задремала в самолете с открытым ртом
10:56
Видео с места аварии с автобусом и 15 пострадавшими в Пермском крае
10:43
Видео: иномарка сбила пешехода и влетела в столб после ДТП в Петербурге
10:31
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений

Сейчас читают

Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]