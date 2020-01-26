«Это все ерунда»: Жена главы Чувашии о видео с мужем, заставившем прыгать пожарного

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.

По словам Ларисы Игнатьевой, муж таким образом решил пошутить, так как этого сотрудника МЧС он знает. И ролик, по ее мнению, намеренно смонтирован таким образом, чтобы выставить супруга не в лучшем свете.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда. <> Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину.», — прокомментировала 5-tv.ru ситуацию Игнатьева.

Она также сказала, что в настоящий момент супруг находится на рабочем месте и в отставку не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС на запрос 5-tv.ru пояснили — техника была закуплена за счет федеральных средств, и с осуждением отнеслись к поступку главы Чувашии.

В «Единой России» планируют обсудить вопрос об исключении Михаила Игнатьева из партии.