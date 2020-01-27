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«Он жестокий человек!» — мать оставленный в Шереметьево детей о муже

, 16:19 | Светлана Шевченко Эксклюзив 62

Двое малышей были накануне оставлены отцом в столичной воздушной гавани с запиской, что он не может их содержать.

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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Мать оставленных детей отцом в Шереметьево Ольга Пушкарева рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о муже и взаимоотношениях в семье.

«Он очень жестокий человек. <.> Постоянное рукоприкладство, унижение личности и достоинства. Бывали моменты издевательства над детьми. Поднимал на них руку», — рассказывает женщина.

Она добавила, что те, кто об этом знал, скрывали информацию о происходящем, а на ее заявления в полицию никто не реагировал, так как в органах были его знакомые. Несмотря на то, что этих людей впоследствии уволили, но ход делу так и не дали.

«Получилось так, что опозорился в Москве с детьми. Если не хотел со мной лично связываться, то мог бы передать через наших общих знакомых мне детей. Тем более я не лишена родительских прав. Он сам ограничивал мое общение с детьми. Они съехали с того адреса, где они проживали», — поясняет Ольга.

По ее словам, он был неоднократно судим и факи, что он оставил в чужом городе за «семь тысяч километров», шокирует. В ближайшее время она планирует вместе с родственниками забрать детей.

О произошедшем она узнала из сообщений в Instgram и из средств массовой информации.

Кроме того, Ольга рассказала, что за время совместной жизни он нанес ей ножевые ранения, а также она получила несколько сотрясений мозга и у нее была диагностирована киста в голове. При этом женщина сейчас не может принимать необходимые лекарства, так как находится в положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево». 

Сотрудникам полиции удалось установить личность родителя малышей. По предварительным данным, их воспитывал 41-летний Виктор Гаврилов. Впоследствии также была обнаружена мать оставленных без присмотра детей Ольга Пушкарева. Выяснилось, что она жила отдельно от других членов семьи и не заботилась о них. Однако семья не состояла на учете как неблагополучная.

По предварительной информации, мать малышей сбегала от мужа уже дважды — в 2016 и в 2019 годах. Один раз это произошло, когда муж был на вахте, оставив детей одних.

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